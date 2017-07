Acvila Arlie a cuibarit cu succes si in 2017

Acvila tipatoare mica Arlie a cuibarit cu succes si in 2017, dar nu fara peripetii. Pasarea echipata cu emitator satelitar a fost monitorizata in ultimele trei saptamani la cuib si biologii de la Societatea Ornitologica Romana au observat ca Arlie are un nou pui, iar acesta este la stadiul normal de dezvoltare pentru varsta lui, arata un comunicat al Societatii Ornitologice Romane.

Acvilele tipatoare mici depun doua oua, dar unul din pui il inlatura pe cel mai slab, pentru a primi el mai multa hrana de la parinti. Fenomenul se numeste cainism, dupa personajul biblic Cain.

Este cel de-al cincilea an consecutiv in care cresterea puiului este monitorizata la aceasta pereche din Piemontul Fagaras.

Arlie a folosit acelasi cuib ca in 2016, se afla acum la cel de-al treilea cuib folosit in patru ani. In 2016, a incercat sa cuibareasca, dar a fost nevoita sa isi schimbe cuibul, cel mai probabil din cauza transportului de lemne taiate si a depozitarii lor in apropiere de cuib.

Dar nici zona in care se afla cuibul folosit in ultimii doi ani nu a fost ferita de interventii. Spre deosebire de anul trecut, in zona unde se afla acum au fost realizate taieri de rarire, iar cuibul este foarte expus. Acvila nu a abandonat cuibul, dar faptul ca este foarte expus reprezinta o potentiala amenintare.

"Acvilele cuibaresc in general in portiuni de padure ferite, ascunse, in locuri unde cuibul beneficiaza de un grad de protective", a declarat biologul Sebastian Bugariu de la Societatea Ornitologica Romana.



Taierile de paduri sunt pricipala amenintare la care este supusa acvila tipatoare mica (Aquila pomarina). Specia are nevoie de copaci inalti, in paduri, pentru a cuibari. De regula exista mai multe cuiburi in teritoriul unei perechi, pe care le pot folosi in ani diferiti, in functie de conditiile din habitat.

In principiu, daca taierile de arbori sunt facute alternativ pe zone diferite, lasand in permanenta zone intacte si nederanjate in teritoriu, atunci perechea poate cuibari in teritoriul respectiv. Daca se taie in sezonul de cuibarire, acvilele pot chiar parasi cuibul, indiferent daca au depus ouale sau daca au pui mici.

Cuibul lui Arlie nu este singurul afectat de taieri. Un alt cuib de acvile monitorizat de biologii de la SOR, cel de la Breaza, nu mai exista.

Deplasarile lui Arlie sunt urmarite din 2013, cand a fost echipata cu un transmitator satelitar cu greutatea de 45 de grame de o echipa formata din specialisti de la Societatea Ornitologica Romana, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu si Grupul Milvus, actiune desfasurata in cadrul proiectului LIFE ¬Conservarea acvilei tipatoare mici in Romania¬.