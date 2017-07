Un burete descoperit in apele inghetate ale Alaskai ar putea oferi o arma eficienta de lupta impotriva cancerului la pancreas

"Nimeni nu se uita la acest burete spunand ca este un burete miraculos, dar ar putea fi", spune Bob Stone, cercetator la Centrul stiintific de pescuit Alaska al Agentiei americane oceanice si atmosferice (NOAA).El este cel care a descoperit acest burete de marimea unei mingi de golf, denumit "Latrunculia austini", ien 2005, in cadrul unei misiuni de explorare a ecosistemelor submarine de care depinde industria de pescuit din Alaska.Teste efectuate in laborator au aratat ca mai multe dintre moleculele sale distrug selectiv celulele canceroase pancreatice, a afirmat Mark Hamann, un cercetator la Facultatea de medicina a Universitatii din Carolina de Sud, in colaborare cu Fred Valeriote de la Institutul Henry Ford pentru Cancer din Detroit."Este fara indoiala cea mai activa molecula impotriva cancerului pe care o cunoastem", spune Mark Hamman.Cancerul de pancreas are o evolutie lenta ceea ce explica diagnosticul sau tardiv, care lasa putine sanse bolnavului, deoarece tratamentele nu sunt foarte eficiente.Sansele de a supravietui 5 ani acestei tumori sunt de doar 14%, potrivit American Cancer Society.In Statele Unite, 53.670 noi cazuri au fost diagnosticate in 2017 si peste 43.000 de oameni au murit.Compozitia chimica a "Latrunculia austini" nu are un echivalent cunoscut si structurile complexe ale moleculelor nu seamana cu nimic din ce se gaseste pe pamant.Complexitatea acestei chimii se explica prin conditiile de supravietuire cu care se confrunta aceste animale marine.Buretii nu se pot deplasa pentru a scapa de pradatori, astfel incat organismele au dezvoltat mecanisme chimice de aparare pentru a se apara si pentru a se adapta la conditiile extreme."Latrunculia austini" traieste in apele reci si intunecate la adancimi cuprinse intre 70 si 220 de metri, in locuri dificil de accesat.Acesti mici bureti verzi, care se gasesc din abundenta in Alaska, se prind de stanci si sunt printre cele mai dificile specii de cules, arata Bob Stone, de la NOAA.Avand in vedere dificultatea de culegere a buretilor, oamenii de stiinta de la Universitatea din Hawai incearca sa sintetizeze moleculele.