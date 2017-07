Premiera in SUA: Cercetatorii au reusit sa modifice genele unui embrion uman

"Rezultatele acestui studiu urmeaza sa fie publicate in curand intr-o revista stiintifica", a declarat Eric Robinson, un purtator de cuvant al Universitatii de Stiinte si Sanatate din Oregon (OHSU) unde a avut loc studiul.Potrivit revistei americane, care citeaza un cercetator din aceasta echipa, aceste experiente au permis sa se demonstreze ca este posibila corectarea eficienta si fara riscuri a genelor responsabile pentru maladii ereditare.Embrionii nu au fost lasati sa se dezvolte mai multe de cateva zile.Cercetatori din China au reusit in premiera in 2015 sa modifice gene ale unor embrioni umani cu rezultate mixte, potrivit revistei britanice Nature.Tehnica CRISPR/Cas9, mecanism descoperit la bacterii, reprezinta un imens potential in medicina genetica, permitand o modificare rapida si eficienta a genelor.Acest "foarfece" molecular poate, de o maniera foarte exacta, sa inlature parti nedorite din genom pentru a fi inlocuite cu noi bucati de ADN.Daca aceasta tehnica poate corecta gene defectuoase, ea poate de asemenea, teoretic, sa produca bebelusi cu anumite trasaturi fizice (culoarea ochilor, forta musculara etc) dar si mai inteligenti, ridicand astfel importante probleme etice.