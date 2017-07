Maratoanele afecteaza functionarea rinichilor, avertizeaza cercetatorii

Cercetatorii arata ca, desi rinichii isi revin complet dupa doua zile de la cursa, rezultatul studiului starneste ingrijorare in ceea ce priveste impactul pe termen lung, intr-un moment in care maratoanele devin tot mai populare.Studiul a fost publicat de American Journal of Kidney Diseases.Studii anterioare aratasera ca activitatii deosebit de extenuante - precum antrenamentele militare - in climate calduroase pot afecta rinichii, dar nu se stiau prea multe despre efectele asupra unui alergator de maraton.O echipa condusa de profesorul Chirag Parikh, de la Universitatea Yale din SUA, a studiat un grup de participanti la maratonul Hartford din 2015.Au fost prelevate mostre de sange si de urina inainte si dupa maraton. De asemenea, au fost analizati o serie de indicatori precum nivelul creatininei serice si proteinele in urina.Oamenii de stiinta au descoperit ca 82 % dintre alergatori prezentau simptomele fazei 1 a insuficientei renale acute.Prof Parikh a aratat ca studiul a indicat si schimbari in modul de functionare a inimii in cazul alergatorilor de maratoane. "Trebuie sa investigam mai mult", a precizat acesta.