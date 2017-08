Plante transformate in "fabrici" de vaccinuri anti-polio. Noi tendinte in eradicarea bolilor

Echipa de oameni de stiinta de la Centrul John Innes din Norfok a reusit sa modifice structura anumitor plante pentru a fabrica vaccinul polio. Acestia afirma ca procesul este ieftin, rapid si usor, potrivit BBC.Pe langa eliminarea virusului polio, oamenii de stiinta considera ca aceasta metoda ar putea ajuta la interventia impotriva amenintarilor neasteptate precum virusul Zinka sau Ebola.Vaccinul este o "mimica autentica" a virusului polio. Desi virusul si particulele create sunt asemanatoare, diferenta apare in interior, cea din urma fiind goala pe interior.Particulele au toate calitatile necesare pentru a antrena sistemul imunitar impotriva virusului, dar nu are trasaturile specifice acestuia care sa creeze o infectie.Pentru a crea "fabrici" de vaccin polio, oamenii de stiinta au intervenit in structura unei specii de planta de tutun.Pornind de la codul genetic, acestia au conceput exteriorul virusului polio. Noile "instructiuni" genetice au fost apoi transferate catre bacterii de sol care infectau mai departe plantele de tutun. Frunzele infectate erau apoi amestecate cu apa si se extragea vaccinul.Testele pe animale s-au dovedit a fi eficiente, iar analiza 3D a structurii celor doua particule, a vaccinului si a vaccinului, arata ca acestea sunt aproape identice.Prof. Goerge Lomonossoff de la Centrul John Innes, intr-un interviu pentru site-ul BBC News, afirma ca "este o tehnologie foarte promitatoare" si ca "spera ca vaccinurile produse de plante vor exista intr-un viitor apropiat".Polio, care poate provoca paralizare permanenta, nu a fost inca eradicat.Vaccinul actual utilizeaza o forma slabita a virusului polio care inca poate prezenta un risc, acesta putand inca sa prezinte trasaturi daunatoare pentru oameni.Aceasta noua descoperire prezinta un urias potential deoarece aplicarea acestei tehnici nu se rezerva doar la virusul polio. Utilizand codul genetic corect, oamenii de stiinta pot crea cate un vaccin pentru majoritatea virusurilor.