SUA: FDA aproba o terapie genica, Yescarta, impotriva limfomului non-Hodgkin agresiv

Aceasta noua clasa de tratament consta in modificarea genetica a sistemului imunitar al unui bolnav pentru a putea lupta impotriva celulelor canceroase.FDA autorizase prima terapie genica anti-cancer in august, Kymriah, laboratoarele Novartis, pentru a trata o forma foarte agresiva de leucemie la copii si tineri adulti.Yescarta a fost initial dezvoltata de Institutul national american pentru sanatate iar brevetul a fost achizitionat de firma Kite Pharma. Aceasta a fost cumparata recent de grupul Gilead pentru 11,9 miliarde de dolari.Yescarta a fost autorizata de FDA pentru adultii afectati de o forma agresiva a limfomului non-Hodgkin agresiv care nu au raspuns la o serie de doua tratamente cu chimioterapie.Circa 3.500 de oameni ar putea raspunde acestui criteriu, anual, in Statele Unite, potrivit Gilead.Aceasta imunoterapie consta in prelevarea de celule imunitare de la pacient pentru a le modifica genetic in laboratoare si pentru a le cultiva, inainte de a le reinjecta, intr-o singura doza.Tratamentul ar putea costa 373.000 de dolari, mai ieftin decat cel cu Kymriah, care costa 475.000 de dolari.Efectele secundare ale acestor terapii genice pot fi severe si chiar mortale.Pentru Yescarta, FDA citeaza o febra puternica, caderea tensiunii arteriale, congestii ale plamanilor si probleme neurologice.Studiile clinice au fost efectuate pe 111 pacienti din 22 de spitale, dintre care 101 au fost tratati cu aceasta terapie genica.Initial, 54% din acest grup au avut o remisie completa si 28% partiala.La sase luni dupa tratament, 80% dintre cei 101 pacienti bolnavi erau in continuare in viata.Dupa o perioada medie de supraveghere de 8,7 luni, 39% din grup ramanea fara niciun semn de cancer, o proportie net mai mare decat la tratamentele conventionale precum chimioterapia.