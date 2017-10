Autoritatea britanica pentru sanatate: Pacientilor ar trebui sa li se prescrie si odihna si analgezice in loc de antibiotice

Pacientilor ar trebui sa li se prescrie mai multa odihna in loc de antibiotice, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii din Marea Britanie, scrie BBC, citat de News.ro. Public Health England (PHE) a transmis ca o cincime dintre retetele cu antibiotice nu sunt necesare iar multe dintre afectiuni se pot vindeca de la sine.

Folosirea in exces a medicamentelor face ca infectiile sa fie greu de tratat creand rezistente la virusi. PHE spune ca pacientii sunt si ei responsabili in a opri raspandirea infectiilor.

Se estimeaza ca 5.000 de oameni mor in Anglia in fiecare an in urma infectiilor rezistente la mai multe medicamente. Patru din 10 cazuri de E.coli nu pot fi tratate din prima cu antibiotice.

Pana in 2050 infectiile rezistete la antibiotice vor provoca mai multe decese decat o face cancerul in prezent. Antibioticele sunt vitale in caz de septicemie, pneumonie, meningita bacteriana si alte tipuri severe de afectiuni.

PHE sustine insa ca antibiotice nu sunt bune pentru toate bolile. Tusea sau bronsita se vindeca in cel mult trei saptamani de la sine, dar antibioticele reduc aceasta perioada cu doar una sau doua zile.

Prof Paul Cosford, director medical la PHE, a declarat pentru BBC: "Nu avem mereu nevoie de antibiotice pentru cazuri simple. Majoritatea ne imbolnavim din cand in cand, dar ne facem bine datorita imunitatii noastre". El mai spune ca pacientii nu ar trebui sa mearga la medic si sa astepte sa le fie prescris antibiotic.

In schimb, pentru bolile cu care corpul se descurca, se recomanda: odihna multa, analgezice, lichide. "Un doctor ar trebui sa stie sa-ti spuna cand un antibiotic este neaparat necesar", subliniaza prof. Cosford. "Daca iei un antibiotic cand nu e nevoie, vei avea o infectie pe care antibioticele nu o pot stopa in lunile urmatoare".