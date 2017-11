Albinele pot fi stangace sau dreptace, asemenea oamenilor

Cercetatorii de la Universitatea Queensland, din Australia, au demonstrat ca pe langa aceasta preferinta pentru stanga sau dreapta, albinele au si capacitatea de a distinge intre o gaura de dimensiuni mici si una de dimensiuni mari, alegand sa zboare prin cea de dimensiuni mari, pentru ca este o optiune mai putin riscanta.In ceea ce priveste preferinta pentru stanga sau dreapta, nu exista o preferinta dominanta la nivelul populatiei de albine, ci sunt stangace sau dreptace in proportii egale, iar unele dintre ele nu au o inclinatie spre o directie sau alta.Pentru a ajunge la aceste rezultate, oamenii de stiinta au introdus albinele intr-un tunel cu o lungime de 120 de centimetri, la finalul caruia se regasea un recipient folosit pentru alimentarea albinelor cu polen sau miere. Tunelul era prevazut cu un obstacol, care continea doua alte deschideri, pe care cercetatorii le-au variat in ceea ce priveste dimensiunea si proportiile.Alegerile pe care albinele le-au facut in timp ce parcurgeau acest tunel i-au determinat pe cercetatori sa sustina ca albinele au preferinte in timpul zborului.Atunci cand ambele deschideri din tunel aveau aceeasi dimensiune, 55% dintre albine nu au prezentat o preferinta pentru o directie anume, iar restul de 45% dintre albine au prezentat o preferinta pentru stanga sau dreapta. In cazul in care deschiderea din directia preferata de albina era mai mica, dura mai mult timp pana cand aceasta ajungea la o decizie.