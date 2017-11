Cel putin opt oi din lume ii pot recunoaste pe Barack Obama si pe Emma Watson

Potrivit unui studiu, publicat de Universitatea Cambridge, oile au capacitatea de a recunoase si distinge intre fetele celebritatilor, precum Emma Watson, Barack Obama si chiar si Jake Gyllenhaal, scrie Gizmodo Recunoasterea fetelor umane este o abilitate pe care noi o luam de-a gata. Insa, daca ne gandim, am intampina dificultati in a distinge intre mai multi pesti sau pasari. cercetari anterioare au aratat ca unele mamifere, precum caii si cainii, pot discerne intre indivizi care apartin unei alte specii si, din cate se pare, oile se alatura acestui club."Aceste date ne arata ca oile au abilitati avansate de recunoastere faciala, comparabile cu cele ale oamenilor si ale primatelor", sustine studiul publicat in Royal Society Open Science.Un numar de opt oi au fost antrenate sa recunoasca imaginile cu patru celebritati: Barack Obama, Emma Watson, Jake Gyllyenhaal si Fiona Bruce, alese pentru ca existau multe imagini valabile cu acestia, din mai multe unghiuri.In cadrul studiului, oile, manate de obtinerea recompenselor, trebuiau sa discearna intre fetele familiare si un obiect sau o fata nefamiliara, iar acestea au ales corect in 70% din cazuri. Abilitatea oilor s-a imbunatatit pe masura ce antrenamentele se desfasurau.Cercetarea nu este doar un test prostesc, ci studiul precizeaza ca aceasta ar ajuta la intelegerea si identificarea bolilor neurodegenerative (Boala Huntington) care afecteaza abilitatea de a percepe fete.