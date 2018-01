Un medicament folosit in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 ar putea ajuta persoanele care sufera de Alzheimer

Gasirea unor modalitati eficiente de combatere a bolii Alzheimer este o prioritate majora. Descoperirea ca un medicament utilizat in mod obisnuit pentru a trata diabetul de tip 2 poate inversa boala - cel putin in cazul soarecilor - este interesant.Potrivit unuia dintre cercetatori, medicamentul "detine promisiunea clara de a fi dezvoltat un tratament nou pentru tulburarile neurodegenerative cronice, cum ar fi boala Alzheimer"."Cu niciun tratament nou in aproape 15 ani, trebuie gasite noi modalitati de combatere a bolii Alzheimer", a declarat Doug Brown, cercetator."Este imperativ sa exploram daca de medicamentele dezvoltate pentru a trata alte conditii pot beneficia persoanele care sufera de Alzheimer sau alte forme de dementa", a adaugat acesta.Medicamentul a fost testat pe soareci modificati genetic pentru a dezvolta Alzheimer. Animalelelor le-a fost injectat medicamentul respectiv in fiecare zi, timp de doua luni, dupa care au fost supusi unui test. Dupa tratament, soarecii varstnici, aflati in stadii avansate ale bolii, au prezentat o imbunatatire a invatarii si a memoriei.Desi este important sa ne amintim ca aceste rezultate au aparut, deocamdata, doar in cazul soarecilor, cu siguranta ne dau speranta. Constatarile sunt publicate in revista Brain Research.