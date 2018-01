Un studiu efectuat pe sportivi arata ca un consum sustinut de ibuprofen afecteaza fertilitatea masculina

"Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la barbati", afirma cercetatori francezi si danezi care au examinat 31 de sportivi cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani.Ibuprofenul este un antiinflamator nesteroidian care se vinde fara reteta in numeroase tari, sub denumiri precum Advil sau Nurofen.Este folosit de numerosi sportivi, pentru tratarea durerilor.Aproape jumatate (14) dintre barbatii urmariti in acest studiu publicat de revista americana PNAS au luat acest medicament zilnic, iar ceilalti (17) un placebo."Folosirea prelungita de doze importante de ibuprofen (1200 mg/zi timp de 6 saptamani) exercita la barbatii tineri efecte perturbatoare endocrine severe care conduc la o stare denumita 'hipogonadism secundar'", au aratat cercetatorii.Hipogonadismul secundar este o dereglare in functionarea testiculelor: un deficit de testosteron este contrabalansat de supraactivitatea altor hormoni proveniti din hipofiza."Scopul nu este sa alarmam populatia. Este sa spune ca barbatii tineri, care iau mult ibuprofen pe perioade lungi, merita sa stie ca acest lucru provoaca dezechilibre hormonale", a explicat Bernard Jegou."Beneficiile, spre exemplu pentru un maratonist care ia inainte si dupa proba, nu sunt dovedite nici asupra performantei, nici asupra rezistentei la durere. In schimb, riscurile pentru sanatate sunt dovedite", a adaugat el.Manipulari in vitro asupra testiculelor unor subiecti decedati care aveau varsta medie de 44 de ani au confirmat efectul nociv al ibuprofenului.Studiul lasa cateva intrebari importante in suspans. Persista efectul daca se stopeaza consumul de ibuprofen? La un subiect tanar si sanatos, ibuprofenul perturba pe termen lung productia de spermatozoizi?Un profesor britanic citat de Science Media Centre, Allan Pacey, afirma ca, desi studiul are meritele sale, legatura cu o potentiala reducere a fertilitatii "ramane de ordinul speculatiilor". "Sfatuiesc barbatii care au nevoie sa ia ibuprofen sa continue", a spus el.Jegou admite acest lucru si necesitatea unor studii aprofundate pentru a vedea daca aceste efecte apar la doze mai putin ridicate si care este incidenta asupra fertilitatii.