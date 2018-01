Intr-o premiera la nivel mondial, un pacient a devenit beneficiarul unui al doilea transplant de fata

Cu 12 ani in urma, in Franta, o echipa de chirurgi a realizat cu succes primul transplant de fata. Pentru ca reprezinta un risc imens pentru pacient si implica numeroase complicatii, mai putin de 40 de astfel de transplanturi au avut loc in lume. ​Saptamana trecuta, un barbat care a vrut sa ramana in anonimat a devenit prima persoana din istoria medicala care a primit un al doilea transplant de fata, scrie i flscience.com. Cand corpul barbatului a respins transplantul, acum doua luni, fata transplantata a fost indepartata si barbatul a fost indus in stare de coma pentru doua luni de zile. Medicii au decis sa incerce sa realizeze un al doilea transplant, desi aveau dubii legate de o astfel de reusita.Desi operatia a decurs fara incidente, va mai dura inca cateva saptamani pana cand chirurgii vor da un verdict final. Si asta pentru ca, in cazul transplantului, exista mereu posibilitatea respingerii organului, iar pacientii sunt nevoiti sa urmeze un tratament strict care sa ajute integrarea acestuia in organism. In general, pacientii trebuie sa ia medicamente imunosupresive, pe intreaga durata a vietii.Aceste medicamente nu sunt lipsite de riscuri. Pacientul care a avut parte de primul transplant de fata, Isabelle Dinoire, a murit de cancer, boala despre care medicii spun ca ar fi survenit in urma regimului riguros cu imunosupresive.Desi operatia prezinta numeroase riscuri pentru pacienti, nu ar trebui sa negam rezultatele acestei realizari biomedicale. Pentru multi, transplantul reprezinta posibilitatea de respira, manca si comunica fara dificultate, dar si de a-si recapata expresiile faciale.