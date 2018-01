Cercetatorii au clonat primele maimute, printr-un proces asemanator celui care a dus la crearea oii Dolly

Cercetatorii chinezi au creat primele maimute clonate printr-un proces asemanator celui care a dus la crearea oii Dolly, cu mai mult de 20 de ani in urma. Descoperirea s-ar dovedi a fi utila in "studierea, intelegerea si tratarea bolilor umane, in special a celor cu un element genetic", a afirmat Darren Griffin, profesor de genetica de la Universitatea Kent, potrivit AFP. Cei doi macaci, pe nume Hua Hua si Zhong Zhong, s-au nascut la Institutul de Neurostiinta din Shanghai, printr-o tehnica de clonare care poarta denumirea de transfer nuclear de celule somatice.Procesul implica indepartarea nucleului unui ovul sanatos si inlocuirea lui cu un alt nucleu, provenit de la o celula somatica. In acest fel, clona devine asemenea vietatii care a donat nucleul.Tehnica ar permite ca, in viitor, cercetatorii sa cloneze primate pentru a le folosi in cercetari medicale, evitand astfel testarea pe animalele din salbaticie. "Doar in Statele Unite, companiile farmaceutice importa anual intre 30.000 si 40.000 de maimute", a afirmat Muming Poo, director al Institutului de Neurostiinta din Shanghai.Maimutele sunt folosite in cercetarea bolilor neurodegenerative, precum Parkinson, dar si a cancerului si afectiunilor sistemului imunitar.Metoda folosita pentru acest experiment este similara celei prin care a fost clonata Dolly, in 1996, prezentand cateva imbunatatiri ale procesului originar.Pana in acest moment, tehnica a fost folosita pentru a clona mai mult de 20 de specii diferite de animale, inclusiv caini, porci si pisici. Clonarea primatelor s-a dovedit a fi deosebit de dificila.Cercetatorii au testat mai multe metode, insa singura modalitate prin care clonarea a reusit, a fost prin folosirea celulelor care proveneau din tesutul conjunctiv al fetusului. Potivit oamenilor de stiinta, perfectionarea procedurii a durat trei ani de zile.Aceasta nu este prima data cand oamenii de stiinta au reusit sa cloneze primate. In 1999, a fost clonata Tetra, o maimuta din specia rhesus. Tehnica folosita atunci se deosebeste de cea actuala, cea anterioara fiind mai simpla si imitand modul in care gemenii iau nastere in mod natural.