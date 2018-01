Dispozitivul care poate transforma in cuvinte sunetele scoase de animale ar putea deveni o realitate in mai putin de 10 ani

Folosind inteligenta artificiala, oamenii de stiinta invata cum sa traduca sunetele si expresiile faciale ale animalelor in ceva ce oamenii pot intelege.Expertul in comportamentul animalelor, Con Slobodchikoff, este unul dintre acesti cercetatori a caror munca ar putea permite animalelor de companie si proprietarilor lor sa converseze unul cu celalalt folosind un traducator, in mai putin de 10 ani.Dupa 30 de ani in care a studiat comportamentul cainilor de preerie implicati in anumite actiuni (marait, latrat, scheunat) si folosind inteligenta artificiala, cercetatorul a descoperit ca animalele au propriul sistem de comunicare.Astfel, in colaborare cu un specialist in IT, Con Slobodchikoff a pus bazele unui algoritm care poate transforma sunetele scoase de cainele de preerie in cuvinte.Proiectul este inca intr-o faza incipienta, insa exista loc de speranta ca in mai putin de 10 ani vom putea comunica mai bine cu animalul nostru de companie.