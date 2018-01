AUDIO O balena ucigasa a invatat sa pronunte mai multe cuvinte in engleza

"Ne asteptam la imitari recognoscibile, ca Wikie sa copieze tonalitatea, melodicitatea sau ritmul silabelor. Dar nu ne asteptam la o imitare atat de buna", a explicat Jose Abramson, de la universitatea Complutense din Madrid, coautor al studiului publicat miercuri.Studii precedente aratasera deja ca orcile pot imita alte balene ucigase sau delfini. De asemenea, se stia ca folosesc dialecte diferite, in functie de grupul de care apartin."Anatomia vocala a orcilor si in general cea a tuturor cetaceelor este total diferita de cea a oamenilor", arata cercetatorul. Iar faptul ca pot imita vocabularul uman arata masura capacitatii lor de imitare.Femela Wikie stie acum mai multe cuvinte in engleza. Asfel, ea poate repeta "hello", "bye bye", "one two three" sau "Amy", numele uneia dintre ingrijitoarele sale, ceea ce ar putea constitui o "capacitate de a invata social de la altii".Cercetatorii precizeaza insa ca aceasta capacitate de a imita cuvinte nu inseamna ca animalul le si intelege.Dar, de-a lungul experimentului, femela s-a dovedit "foarte motivata" si a progresat rapid: majoritatea cuvintelor au fost bine imitate la capatul a doar zece incercari.Studiul a fost publicat miercuri in revista britanica Proceedings of the Royal Society B.