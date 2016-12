Nokia da in judecata Apple/ Producatorul iPhone a refuzat licentierea unor inventii, care sunt folosite de multe produse Apple

La randul sau, Apple a dat in judecata Acacia Research Corp si Conversant Intellectual Property Management Inc, marti, pe baza acuzatiei de conspiratie cu Nokia, in vederea extragerii de venituri exorbitante, pe nedrept, de la Apple.Acuzatiile depuse de Nokia in instantele din Dusseldorf, Mannheim, din Munchen, Germania si la Tribunalul districtual din SUA acopera brevete pentru display-uri, interfete pentru utilizatori, software, antene si codare video."De la acceptarea unei licente care sa acopere unele brevete din portofoliul Nokia Technologies in 2011, Apple a refuzat ofertele ulterioare facute de Nokia pentru licentierea altor inventii, care sunt folosite de multe dintre produsele Apple", au declarat surse din cadrul Nokia.Apple si Acacia nu au oferit inca nicio declaratie.