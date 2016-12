VIDEO O companie din Coreea de Sud a construit un robot umanoid de patru metri inaltime in stilul celor din filmul Avatar

Robotul a fost dezvoltat de compania Hankook Mirae Technology care a apelat la serviciile lui Vitaly Bulgarov care a lucrat la filme precum Transformers, Robocop si Terminator.Proiectul, pentru care investitiile au trecut de 200 milioane dolari, are ca scop crearea unui robot care sa poata lucra in medii periculoase si complicate unde viata oamenilor ar fi pusa in pericol. La proiect se lucreaza din 2014 si dorinta creatorilor este ca versiunea de serie sa fie lansata la final de 2017 si sa poata rezolva probleme reale.Robotul are doua brate ce cantaresc 130 kg fiecare si ar putea fi folosit in misiuni de salvare sau in constructii. Alte ipoteze interesante sunt ca robotul ar putea fi folosit in industria divertismentului sau chiar in zona de la granita cu Coreea de Nord.Sursa: The Telegraph