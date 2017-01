Airbus va prezenta in acest an un prototip de "taxi zburator" care ar putea revolutiona transportul urban

Airbus a format anul trecut o divizie numita Urban Air Mobility care exploreaza cat de viabila ar fi constructia unui vehicul care sa poata decola si ateriza precum un elicopter si care sa poata transporta cateva persoane in oras. Oamenii ar chema vehiculul printr-o aplicatie de pe mobil, cum se intampla acum la car sharing.Enders spune ca pana la final de an compania va face teste cu un vehicul ce poate transporta o persoana."Suntem in faza experimentala si luam foarte in serios dezvoltarea", spune Enders care adauga ca grupul cauta sa vada cum poate integra in aceste vehicule tehnologii precum condusul autonom si inteligenta artificiala. El mai spune ca astfel de vehicule, nu doar ca ar putea reduce aglomeratia de pe sosele, dar ar putea reduce costurile cu lucrarile cu infrastructura, precum sosele si poduri.Proiectul se numeste Vahana si calendarul indica dorinta ca in 2021 sa fie lansate primele servicii comerciale. Probabil ca vehiculele care vor decola si ateriza vertical vor dispune de patru rotoare si vor avea motoare electrice, fiindca altfel ar fi extrem de poluante.Multe companii au prezentat concepte de "masini zburatoare" sau de "avioane de oras", dar nu au intrat in productie nu doar din cauza pretului urias anuntat (150.000-300.000 dolari), ci mai ales fiindca astfel de vehicule sunt imposibil de omologat fiindca nu se stie daca sunt sigure.Surse: Reuters, Tech Crunch