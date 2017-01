Ambulantele din Stockholm vor putea bruia radio-urile din masinile din apropiere, pentru ca soferii sa le observe la timp

Sistemul de alerta bruiaza radioul masinilor din apropiere si transmite avertismente vocale prin internediul radio-ului din masina, astfel incat soferii sa nu fie luati prin surprindere de venirea masinilor de salvare si de pompieri carora trebuie sa li se faca loc. Sistemul va fi declansat doar cand salvarile si pompierii sunt in misiune si au girofarul aprins.Sistemul se numeste Evam, a fost dezvoltat de cativa studenti de la KTH Royal Institute of Technology si va fi testat pe cateva masini de interventie din capitala Suediei. Daca feedback-ul va fi pozitiv se preconizeaza ca sistemul ar putea ajunge sa trimita alerte catre doua treimi dintre masinile din Stockholm.Sistemul va functiona doar pentru masinile in care radioul este pornit."Uneori soferii au doar cateva secunde pentru a reactiona si a face loc masinilor de urgenta. Timpul optim de avertizare este de 10-15 secunde", spune Mikael Erneberg, unul dintre creatorii sistemului.Sursa: Telegraph