In 30 de ani robotii vor fi mai numerosi decat oamenii si mult mai destepti decat noi, spune seful celui mai mare grup japonez de telecom si internet

Son si-a prezentat viziunea in ceea ce priveste avansul roboticii si al inteligentei artificiale "Unul dintre procesoarele din pantofii pe care ii vei purta peste 30 de ani va fi mai destept decat creierul tau. Vom fi inferiori pantofilor nostri, desi calcam pe ei", spune seful Softbank, companie care recent a cumparat gigantul britanic ARM, faimos pentru procesoarele sale.Seful Softbank mai spune ca in prezent IQ-ul unui om obisnuit este 100, iar geniile au 200, insa robotii vor ajunge la un IQ de 10.000, ceea ce inseamna ca lumea va fi invadata de un val de super-inteligenta care se va regasi in toate obiectele din jur, de la roboti, la autoturisme.Spre anul 2050, crede seful Softbank, robotii super-inteligenti ne vor depasi numeric si vor avea toate formele si marimile posibilw. Unii vor zbura, altii vor inota, alti vor avea doua picioare, iar unii, sute de picioare.Softbank, care anul trecut a preluat ARM pentru 32 miliarde dolari, spune ca procesoarele companiei sunt in aproape toate telefoanele din piata si vor ajunge in 80% dintre obiectele ce vor forma asa-numitul internet al lucrurilor. Numarul de obiecte conectate la internet creste puternic si va ajunge la 100/persoana in 2035, fata de numai doua/om in 2010, Son estimand ca procesoarele ARM ar putea ajunge in 80% dintre termnalele IoT.Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. Compania este condusa de Masayoshi Son, unul dintre cei mai respectati oameni de afaceri din Asia. In ultimii ani Softbank a fost parte in 140 de tranzactii, compania detinand divizia japoneza a Vodafone, dar si Sprint, al patrulea cel mai mare operator telecom din SUA. Softbank a investit si in gigantul online chinez Alibaba. Cele mai mari achizitii ale Softbank in afara de preluarea ARAM au fost in 2013 (cand a preluat cuu 22 mld dolari 77% din actiunile Sprint Nextel) si in 2006 (cand a cumparat cu 15 mld dolari divizia japoneza a Vodafone).Robotii au fost foarte recent un subiect discutat in Parlamentul European unde a fost respinsa o rezolutie care propunea exact introducerea unei taxe pentru companiile care utilizeaza roboti.Deputatii din PE cer reguli clare pentru robotica si pentru inteligenta artificiala, domenii care se dezvolta extrem de rapid si patrund in tot mai multe industrii. Trebuie sa existe un cod deontologic, o agentie europeana pentru robotica, dar si reguli clare legate de cine este responsabil daca o masina autonoma produce pagube.Deputatii mai cer Comisiei sa aiba in vedere crearea unui statut legal specific pentru roboti, pe termen lung, pentru a stabili cine este responsabil daca ei produc pagube.Rapida dezvoltare a robotilor poate duce la modificari pe piata muncii prin crearea, mutarea sau pierderea anumitor locuri de munca. Deputatii cer Comisiei sa urmareasca aceste tendinte indeaproape.Sursa: USA Today