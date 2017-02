VIDEO Boston Dynamics, companie a Google, a prezentat un robot care poate sari mai mult de un metru in inaltime

Handle ar fi fost descris ca fiind "infricosator" chiar si de directorul companiei, scrie The Guardian.Robotul are doi metri inaltime si, in afara de brate, are si doua roti care-i permit sa stea vertical si sa se roteasca la viteze mari. Poate ridica obiecte grele si poate sari peste 1,3 metri in inaltime. Poate rula cu 15 km/h, poate cobora scari si pante denivelate, iar autonomia sa dupa o incarcare este de 25 km.Este cel mai complex robot construit de Boston Dynamics: rotile sunt extrem de eficiente pe suprafetele plate, iar bratele ii permit sa mearga pe orice tip de teren, avand si un echilibru excelent.