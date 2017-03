VIDEO Un restaurant din SUA a "angajat" un robot care ajuta la pregatirea burger-ilor

Robotul a fost creat de Miso Robotics si datorita senzorilor si camerelor video masoara instant temperatura burger-ilor si poate determina cand sunt bine facuti. Cei de la Miso spun ca acesti roboti sunt dotati cu soft de inteligenta artificiala si vor fi tot mai performanti cu timpulRobotii incep cu ceva usor, invartirea burger-ilor si punerea pe chifle. In timp planul este sa ajute bucatarii cu o serie de sarcini plicticoase si repetitve pentru oameni, cum ar fi taierea legumelor.Compania spune ca robotul poate fi instalat in cinci minute. Acum "lucreaza" intr-un fast-food din California, urmatorii vor fi instalati in 2018, iar pana la final de 2019 planul este sa existe 50 de roboti operationali. Cei de la CaliBurgers spun ca introducerea robotilor nu va duce la concedieri, fiindca angajati vor fi transferati la acte activitati.Sursa: The Telegraph

FLIPPY | Miso Robotics from Miso Robotics on Vimeo.