Softistii romani cuceresc din nou medalia de AUR la World Summit Awards, cea mai importanta competitie mondiala a profesionistilor IT

Castigatorii WSA au fost selectati de catre un juriu format din experti internationali in domeniul TIC, in doua runde de evaluare, fiecare stat membru ONU fiind eligibil pentru a desemna un singur produs pentru fiecare categorie la World Summit Awards.SIVECO Romania a reprezentat tara noastra cu aplicatia „ Kazakhstan, land of the great steppe ” („”) si a obtinut marele premiu la categoria Cultura & Turism. https://www.worldsummitawards.org/winner/kazakhstan-the-land-of-the-great-steppe/ - dupa cele castigate in 2005 ("Cel mai bun continut educational interactiv din lume”) si in 2013 (pentru proiectul "Scoli speciale Portal - CES (Continut educational multimedia interactiv pentru copii cu nevoi educationale speciale)”).Prin performanta din acest an, SIVECO reuseste un veritabil record la nivel mondial, deoarece nicio alta companie nu a mai primit vreodata atat de multe titluri WSA.„Suntem extrem de onorati si foarte mandri de aceasta realizare! Nu este doar victoria SIVECO, este si victoria Romaniei si suntem bucurosi ca am reusit sa punem steagul Romaniei pe un podium atat de select. Am castigat trei premii World Summit pana in prezent, cu trei proiecte, in trei categorii diferite. Recunoasterea calitatii de lideri in inovatie digitala, intr-o competitie globala sub egida ONU, de atat de multe ori, demonstreaza competentele si resursele noastre.”, declara Florin Ilia, Presedinte si Director General al SIVECO Romania.In cadrul acestui proiect, specialistii SIVECO au colaborat cu o echipa internationala formata din scriitori, jurnalisti, fotografi, cameramani, graficieni, designeri si programatori kazahi si de alte nationalitati. Au fost implicate 80 de persoane si 33 de organizatii publice si private, care au lucrat intens timp de un an si jumatate la acest produs.„Inovatia pe care o aduce proiectul nostru consta in faptul ca toate informatiile cu privire la o tara pot fi gasite acum pe o singura aplicatie, disponibila pentru toate tipurile de dispozitive mobile. Iar informatiile se suprapun si se dezvaluie in functie de interesul utilizatorului, cu scopul de a-i oferi acestuia un context cat mai larg. Premiul WSA confirma ca am realizat un instrument care transforma informatia in cunoastere. Framework-ul aplicatiei se potriveste oricarui alt subiect similar, de la un profil de tara la prezentarea unui muzeu, si poate fi considerat punct de plecare pentru o noua generatie de aplicatii mobile.”, spuneBogdan Gornea, coordonatorul tehnic al echipei care a dezvoltat aplicatia castigatoare.Enciclopedia digitala interactiva realizata de SIVECO Romania si premiata in cadrul World Summit Awards este disponibila pe AppStore si Google Play Market , dar si online Aplicatia este distribuita oficial de corpul diplomatic al Republicii Kazahstan catre cei care doresc sa cunoasca aceasta tara, luand locul clasicelor brosuri tiparite.