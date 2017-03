VIDEO Compnia HTT a inceput constructia capsulelor care ar trebui sa ruleze cu peste 1.200 km/h in sistemul ultra-rapid Hyperloop

HTT spune ca incepe sa construiasca aceste capsule nu doar pentru a arata ca sistemul este viabil, ci si fiindca a semnat un contract pentru a instala un sistem comercial despre care va da mai multe detalii curand. Capsula este gandita sa transporte intre 28 si 40 de pasageri, are 30 de metri lungime si sistemul ar putea sa transporte zilnic 164.000 de pasageri cu plecari ale capsulei la fiecare 40 de secunde.Ideea prevede ca pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin tuburi din otel in care presiunea este redusa.HTT are intelegeri preliminare cu emiratul Abu Dhabi si cu doua state europene, Cehia si Slovacia, pentru potentiale instalari. Concurentul Hyperloop One si-a propus sa obtina un contract pentru un serviciu de mare viteza intre Dubai si Abu Dhabi.Marile probleme tin de costurile de constructie si de capacitatea companiilor de a convinge publicul ca este sigur sa calatoresti cu multe sute de km/ora prin niste tuburi.Totul a inceput in vara lui 2013 cand antreprenorul american Elon Musk, cel care a fondat producatorul de masini electrice Tesla Motors, a prezentat proiectul unui nou sistem de transport in comun, denumit Hyperloop, prin care pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin niste tuburi din otel in care presiunea este redusa.Musk spunea ca prin acest sistem ar putea fi transportati anual 7,4 milioane de persoane intre San Francisco si Los Angeles, iar cei 600 km ar putea fi parcursi in mai putin de o ora. Investitiile necesare ar fi de 6 miliarde dolari, iar ducerea la bun sfarsit a proiectului ar necesita 7-10 ani. Capsulele metalice vor putea transporta pana la 28 de pasageri odata, cu viteze de pana la 1.300 km/h.