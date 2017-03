Investitorii mizeaza pe o revolutie tehnologica in Europa

Nici sectorul bancar, nici exploatarile miniere, ci mai degraba depozitele tehnologice au produs rezultate bune in Europa si sunt pregatite sa termine primul sfert al anului curent drept cel mai performant sector, conform Reuters De multe ori, companiile Europene de tehnologie palesc in fata celor de peste ocean, cum ar fi Facebook, Snap Inc. sau Amazon si sunt mult mai putin valoroase. Sectorul tehnologic al Statelor Unite ale Americii, evaluat la 4.3 trilioane de dolari, valoreaza de 8 ori mai mult decat cel european.Printre noile aparitii tehnologice la care au contribuit companii europene, cum ar fi STMicroelectronics, Infineon Technologies sau SAP, se numara masinile cu pilot automat, tehnologiile de scanare a irisului si realitatile virtuale."Fiecare consumator este expus la Facebook, Twitter sau Google... ceva ca SAP, care poate fi gasit in majoritatea companiilor, este mai putin vizibil in randul publicului larg", declara Marcus Morris-Eyton, manager portofolii actiuni europene la Allianz Global Investors."Industria tehnologica in Europa s-ar putea sa nu fie la fel de consistenta in venituri precum cea din SUA, insa are, categoric, un rol critic in revolutia digitala", afirma Neil Campling, coordonator cercetare la Northern Trust Capital Markets.