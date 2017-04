Un vis al lui Steve Jobs poate deveni realitate. Apple are o echipa secreta care dezvolta senzori ce pot monitoriza constant nivelul glicemiei - CNBC

Echipa lucreaza in secret la Palo Alto si totul a pornit de la o idee a lui Steve Jobs care voia ca terminalele Apple sa aiba senzori care pot monitoriza constant nivelul glicemiei si care pot ajuta la tratarea diabetului. Daca dezvoltarea acestor senzori va reusi ar fi un "Sfant Graal" al medicinei, fiindca glicemia nu poate fi masurata fara ca pielea sa fie intepata.Din punct de vedere al dezvoltarii tehnologiei, initiativa este avansata si s-au facut teste de fezabilitate, fiind angajati si consultanti pentru a gasi modalitati de a omologa acesti senzori.Reuters citeaza experti care spun ca este o provocare tehnica extrem de complicata sa dezvolti un aparat care sa poata masura nivelul glicemiei fara ca pielea sa fie intepata. In plus, cheltuielile necesare pot fi de sute de milioane de dolari sau chiar de peste un miliard.In februarie 2015 Wall Street Journal scria ca Apple a avut mari probleme in dezvoltarea ceasului fiindca ar fi vrut sa puna mult mai multi senzori pe el pentru a masura starea sanatatii utilizatorului.Apple ar fi vrut sa puna si senzori care sa masoare glicemia fara a fi nevoie sa se ia sange, insa tehnic acest lucru se dovedea extrem de greu. In plus, aparea o problema de omologare in caz ca ceasul ar fi furnizat purtatorului sfaturi medicale pornind de la nivelul acestor indicatori. Intr-un cuvant, Apple nu ar fi exclus litigii cu autoritatile de reglementare din domeniul medical pe tema datelor de sanatate furnizate de ceas.Compania ar fi vrut sa puna si un senzor care sa masoare tensiunea, insa nici acesta nu s-a dovedit viabil. Daca ne gandim ca si tensiometrele digitale din comert ofera uneori valori indoielnice, nu e greu sa ne dam seama ca un ceas mic nu ar fi avut cum sa calculeze cu acuratete.