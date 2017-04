Apple doreste lansarea unui serviciu de transfer monetar

Compania Apple negociaza cu partenerii sai din domeniul bancar lansarea unei aplicatii conceputa pentru transferul de bani. Serviciul va permite posesorilor de iPhone sa transfere digital bani altor utilizatori de iPhone, informeaza Reuters Conform unor surse, Apple va lansa acest serviciu in a doua parte a anului.In cazul in care serviciul va fi disponibil utilizatorilor, acesta va intra in competitie cu alte platforme digitale de transfer monetar, precum Venmo sau Square Cash, precum si cu serviviile oferite de marile banci.Reprezentantii Apple au avut discutii si cu operatorul de plati Visa in vederea crearii unor carduri care sa functioneze in reteaua de debit Visa. Apple incearca, de asemenea, sa imbunatateasca serviciul de plati online, Apple Pay, deja existent.