Utilizatorii Google Docs au fost victimele unei infractiuni virtuale

Google a declarat faptul ca a reusit sa elimine un virus care a afectat aproximativ un milion de utilizatori. Acesta s-ar fi raspandit prin intermediul platformei Google Docs, informeaza BBC Utilizatorii care au accesat link-ul si au urmat instructiunile ar fi putut sa le ofere hackerilor acces la date personale, precum si la documente stocate in contul de mail. Totusi, Google sustine faptul ca virusul a fost eliminat in mai putin de o ora, iar aplicatiile si conturile false au fost sterse.Atacul a constat intr-un e-mail cu urmatorul continut: "un utilizator doreste sa imparta un document cu tine". In urma acceptarii unor permisiuni de utilizare, virusul s-ar fi raspandit prin trimiterea succesiva de mailuri catre toate contactele din lista utilizatorului.In declaratiile ulterioare, Google a precizat urmatoarele lucruri: "utilizatorii nu trebuie sa mai ia niciun fel de masuri; daca doresc sa controleze aplicatiile terte conectate la contul lor, pot accesa sectiunea Google Security Checkup".