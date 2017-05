Acoperisul solar: primele comenzi catre Tesla

Tesla a anuntat miercuri ca acepta depozite de 1000 dolari pentru primele acoperisuri generatoare de energie produse de catre acestia. De asemenea, compania a lansat si un calculator online prin care proprietarii pot intelege costurile asociate unui acoperis solar, conform CNN Panourile care alcatuiesc un acoperis reprezinta viziunea directorului general, Elon Musk, de a aduce energia solara in casele oamenilor intr-un mod elegant."Vrem sa ne uitam in cartiere si sa vedem acoperisuri frumoase care genereaza energie provenita de la soare. Energia poate fi stocata intr-un sistem Tesla Powerwall, pentru a genera energie noaptea. Apoi, poti sa iti incarci masina electrica utilizand aceasta energie", a declarat Musk.Acoperisurile vor fi disponibile incepand cu acest an, urmand ca in 2018 Tesla sa lanseze alte doua modele pe piata.Compania sustine faptul ca ofera cele mai accesibile acoperisuri solare, luand in calcul toate costurile. Se estimeaza faptul ca proprietarul va trebui sa plateasca aproximativ 21,85 dolari pentru un metru patrat de acoperis.