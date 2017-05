Un student din New Jersey si-a creat propriul aparat dentar cu ajutorul unei imprimante 3D

Amos Dudley nu a purtat aparat dentar in scoala gimnaziala, asa cum ar fi trebuit, astfel ca dintii acestuia s-au strambat foarte mult. Dudley nu a vrut sa cheltuiasca mii de dolari pentru consultatii si tratamente la dentist, asa ca a decis sa ia problema in propriile maini.Pe blogul sau, Dudley a scris ca a fost vorba de o combinatie improbabila a doua lucruri: era falit, insa a avut acces la o imprimanta 3D de inalta calitate din cadrul universitatii in care invata si a profitat din plin de acest lucru.Procesul nu a fost chiar simplu. Acesta a fost nevoit sa cerceteze procedurile ortodontice si sa traseze drumul armaturilor succesive, astfel incat dintii sa se miste in mod corect. Insa, odata ce a fost realizat, a mai ramas numai fabricarea unei serii de modele din plastic relativ ieftin si apoi testarea acestora.Iar pentru Dudley a meritat si acum se bucura de un zambet remarcabil.