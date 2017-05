webPR: Armata de robotei, Toyota Hybrid, trotineta electrica si cel mai puternic laptop de gaming din lume, la Bucharest Technology Week

Armata de robotei din care fac parte Idol Y10A, Uno si Sphero BB-8 ii va cuceri pe fanii tehnologiei care viziteazala festivalul tehnologiei. Tot la standul unuia dintre cei mai mari specialisti in smart tech din Romania, Quickmobile, vor putea fi testate cele mai performate drone din lume - DJI Phantom 4 si Power Egg; accesorii de gaming precum Guitar Hero sau aparate de masaj inteligente si bratara Star Wars Force.Hybrid va prezenta cea mai mare gama de automobile eco, hibride, ce nu necesita incarcare la priza - Yaris, Auris, C-HR si RAV4.In premiera, va dezvalui noul Yaris Hybrid, singurul model integral hibrid din clasa sa, lider in eficienta energetica, dar si cel mai recent model hibrid lansat, Toyota C-HR.vine la Bucharest Technology Week cu extreme ale tehnologiei de varf: cel mai subtire notebook din lume, dar si cu mult asteptatul laptop de gaming cu ecran curbat de 21" - Predator 21X - cel mai puternic laptop de gaming din lume. La standul Acer vizitatorii vor avea un spatiu destinat doritorilor sa descopere si alte produse inovatoare precum gama de notebook-uri convertibile, ultrabook-uri, dispozitive de gaming si multe alte produse capabile sa satisfaca nevoile variate ale utilizatorilor.Trotineta electrica Myway Inokim Light Super Black este un produs top of the line din categoria sa si se va gasi la standul. Trotineta se remarca printr-o viteza superioara, de pana la 30km/h ce poate fi usor controlata gratie celor 3 trepte de viteza. Myway Inokim Light Super Black este dotata cu un display ce ofera informatii necesare, dar si cu o baterie de 36V de tip Li-Ion ofera o autonomie de pana la 30km, in functie de regimul de utilizare.; Sistemul de pliere si greutatea de doar 13 kg permit transportul facil in casa, langa birou sau chiar in mijloacele de transport in comun ori in portbagaj.La standul, vizitatorii vor gasi sisteme complete de automatizare rezidentiale, cele care fac din casele noastre, locuinte inteligente. Vimar ofera sistemul By-me care asigura controlul coordonat al mai multor functii.; Confortul, sistemul de sunet, eficienta energetica si securitatea sunt integrate intr-o tehnologie inteligenta, care este configurata in functie de nevoile specifice dumneavoastra. Utilizand comunicatia in radio-frecventa, sistemul consuma mai putina putere si o foloseste intr-un mod mai inteligent pentru automatizarea casei. Pentru a putea testa toate tehnologiile prezente la Bucharest Technology Week, vizitatorii trebuie sa se inscrie online, pe www.techweek.ro , si au acces gratuit. Raiffeisen Bank este partenerul principal Bucharest Technology Week 2017. Innovation Summit Day Partner, HR Masters Summit Day Partner, Sales Leaders Summit Day Partner, Java Summit Day Partner, PHP Summit Day Partner. Sponsorii evenimentului sunt Philips, IBM, Endava, AirMotion, Luxoft, Team Extension, METRO SYSTEMS, SoftOne, Acer, Digitaljob, Schneider Electric si Hipo.ro. Tassimo este Coffee Partner al Bucharest Technology Week 2017. Partenerul digital al evenimentului este Bright Agency, iar partenerul creativ este Kubis Interactive. De la conferintele de business care stau la baza conceptului, pana la expozitii mari si intalniri restranse, evenimentul creeaza o platforma de networking si invatare pentru cei 15.000+ participanti.Miscarea se alatura evenimentelor similare din Londra, Berlin, Bruxelles, New York, Sao Paulo si Beijing printre altele, punand Capitala pe harta internationala a tehnologiei. Misiunea BTW este sa incurajeze inovatia si adoptia noilor tehnologii. Bucharest Technology Week sarbatoreste si sprijina mediul tehnologic romanesc, de la studenti, tineri profesionisti, antreprenori pana la directori executivi si alti factori de decizie din companii.Despre Universum EventsCu o experienta de peste 10 ani in organizarea de evenimente corporate premium, Universum Events si-a construit reputatia de adevarat arhitect in industrie.Compania are propriile marci, precum Bucharest Technology Week, Internet & Mobile World si MyConnector si o divizie de evenimente personalizate: MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), axata pe evenimente de amploare pentru clienti, precum Microsoft Summit si Cisco Connect, dar si petreceri si zile ale companiei. ;Compania detine cea mai mare licenta de team building din lume, oferind partenerilor sai concepte unice, devenite celebre in Europa si peste Ocean.Incepand din 2017, Universum Events a adaugat portofoliului de concepte de succes, Hercules Trophy, cunoscut ca fiind cea mai cool competitie semi-atletica de pe planeta dedicata companiilor.Un nou concept propriu marca Universum Events este Imobiliarium, expozitia tehnologizata de locuinte, in care vizitatorii pot vizualiza cu ajutorul Realitatii Virtuale o parte din casele si apartamentele din oferte.