INOVAGRIA, aplicatia performanta a SIVECO pentru gestiunea eficienta a fermelor

Articol webPR

Agricultura romaneasca se dezvolta, dar este loc de mai bine. Potentialul extraordinar al Romaniei continua sa fie subexploatat.





Acum exista solutii tehnice menite sa ii sprijine pe fermierii romani sa creasca profitabilitatea exploatatiilor agricole. O ferma moderna, cu profitabilitate crescuta, implica nu doar prezenta pe teren, resurse si munca fizica, ci si multa munca administrativa, cea din urma dovedindu-se, adesea, mult mai dificil de gestionat.





Luand in calcul aceste aspecte si bazandu-se pe experienta de peste 10 ani pe care o au in dezvoltarea si implementarea solutiilor IT performante destinate sectorului agricol din Romania, specialistii din departamentul eAgriculture al SIVECO vin in sprijinul fermierilor prin intermediul INOVAGRIA, solutia IT menita sa simplifice si sa eficientizeze managementul unei ferme, in vederea cresterii performantei si a profitabilitatii.









Specialistii SIVECO cunosc foarte bine nevoile fermierilor romani. Prin sistemul de plata a subventiilor creat de SIVECO s-au platit, fara probleme, catre fermierii din Romania, peste 2 miliarde euro doar in martie 2017.





INOVAGRIA este o aplicatie software 100% romaneasca si 100% integrata, care contine toate modulele necesare pentru o gestiune completa a fermei. Aplicatia este dedicata tuturor fermierilor, indiferent de dimensiunea fermei pe care o detin. Pentru utilizarea ei, este suficienta folosirea unui navigator de web de pe un calculator sau chiar a unui dispozitiv mobil care are acces la internet.





Aplicatia include o serie de componente gandite in asa fel incat sa cuprinda cele mai importante probleme cu care fermierii se confrunta in activitatea lor zilnica: depunerea cererilor de subventie atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel zootehnic, gestionarea contractelor de arenda, gestionarea lucrarilor agricole, registrul animalelor.





Avand in vedere faptul ca, de cele mai multe ori, fermierii intampina o serie de dificultati in realizarea dosarului complet pentru obtinerea subventiilor de la APIA, INOVAGRIA are o componenta gandita in acest sens, foarte utila in procesul de pregatire a documentatiei, care ajuta la identificarea schemelor de sprijin potrivite, a documentelor necesare pentru fiecare schema in parte, poate face o estimare a valorii totale a subventiei si poate transmite automat catre sistemul IPA Online al APIA datele complete privind cererea unica, intr-un format compatibil cu sistemul APIA.





Alte componente monitorizeaza terenurile agricole dintr-o ferma si contin informatii despre culturi, despre lucrarile executate, despre productie, oferind totodata si acces permanent la hartile terenurilor si culturilor. Exista instrumente care simplifica procesul de gestiune a terenurilor in arenda, care eficientizeaza si controleaza in mod permanent lucrarile agricole din ferma, ofera cele mai bune solutii pentru procesul de fertilizare/erbicidare pe baza unei monitorizari permanente a terenului agricol, planifica productia la nivelul fiecarei parcele, propunand variante optime de culturi si gestioneaza activitatile de insilozare.





Planul de productie al fermei poate fi elaborat prin intermediul componentei Normative, care permite inventarierea elementelor standard, cum ar fi numarul de masini agricole, consumul de combustibil, necesarul de angajati, in timp ce componenta Monitorizare GPS asigura monitorizarea pe baza datelor GPS a masinilor agricole si creste, astfel, eficienta supravegherii lucrarilor agricole.





Pentru ca activitatea unei ferme nu se rezuma doar la sectorul vegetal, specialistii SIVECO au elaborat si Registrul Animalelor, care se adreseaza sectorului zootehnic. Acesta permite inregistrarea exploatatiei zootehnice, precum si gestionarea informatiilor despre animale si evenimente personalizate asociate animalelor: crotalie, sex, data de nastere, directia de exploatare, rasa, specie, tratamente medicale, vaccinuri, monta si altele. Pot fi inregistrate, urmarite si analizate toate informatiile de baza despre animalele detinute, lucru foarte util pentru fermieri.





Componentele INOVAGRIA pot fi utilizate independent sau in mod integrat. O ferma poate fi greu de gestionat si supravegheat in mod continuu, dar instrumentele pe care INOVAGRIA le pune la dispozitia fermierilor ofera aceasta posibilitate. Astfel, specialistii SIVECO au reusit sa inoveze modul in care se desfasoara activitatile traditionale, respectand doua principii importante, regasite si in sloganul lor: „Respectam traditia. Cultivam inovatia”.