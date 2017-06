Boeing studiaza posiblitatea de a lansa zboruri comerciale fara piloti

Mike Sinnett, vicepresedinte dezvoltare de produs la Boeing, spune ca deja exista elemente ale tehnologiei necesare, referindu-se la drone de 1.000 de dolari care pot zbura singure din punctul A in punctul B.Avioanele de linie au deja un grad mare de automatizare, folosind cea mai mare parte a timpului pilot automat. Datorita tehnologiei, in ultimii ani sunt doar doi piloti in cabina, in loc de trei.Sinnett spune ca va testa tehnologia pe un simulator si apoi soft-uri de inteligenta artificala vor fi testate pe avioane in zbor controlat pentru a se vedea cum reactioneaza soft-ul in diverse situatii.Oficialul Boeing spune ca va fi greu ca autoritatile care omologheaza avioanele sa fie convinse ca un avion pilot doar de computer poate fi 100% sigur. El mai spune ca nu stie cum se vor putea face omologarile pentru astfel de avioane, insa compania lucreaza la algoritmii necesari.Sinnett spune ca un astfel de avion complet autonom ar trebui sa fie atat de bun, incat sa reuseasca ce a facut capitanul Sullenberger in 2009 cand a aterizat miraculos de urgenta pe raul Hudson din New York, salvand cei 150 de pasageri.