Wand.education: Revolutia creata de SIVECO in domeniul lectiilor interactive

Lansat in 2016, Wand.education este un produs deja confirmat international, fiind finalist la GESS Dubai, targ educational de calibru in educatia mondiala. Accesibila in Romania, platforma este disponibila totodata pe toate pietele europene care adopta curriculum englez, inclusiv in Orientul Mijlociu. Platforma Wand.education este oferita in limbile romana, engleza si araba, iar noi adaptari lingvistice sunt prevazute pentru anii urmatori.Cu Wand.education profesorii au acces la activitatile de invatare predefinite disponibile in aplicatie, precum galerii de imagini, hot-spot, cuvinte incrucisate, diagrame si multe altele. De asemenea, profesorii au posibilitatea sa livreze continutul creat pe device-uri fixe (PC), sau mobile (tablete) si sa evalueze performantele elevilor.In plus, Wand.education le permite profesorilor sa monitorizeze progresul inregistrat de elevi prin rapoarte inteligente, detaliate. Pe scurt, pentru fiecare lectie livrata elevilor, profesorii primesc informatii agregate sau individuale care ii ajuta in intelegerea mai clara a progresului elevilor. Aplicatia ii sprijina, de asemenea, pe profesori in dezvoltarea activitatilor de evaluare formativa, in corectarea conceptiilor gresite, precum si in consolidarea cunostintelor de baza.Wand.education ofera mai multe instrumente care sa simplifice intreg proces educational, de la crearea lectiilor, pana la prezentarea acestora si la monitorizarea rezultatelor.Exista o pagina dedicata lectiilor, care include informatiile-cheie (titlu, subiect, an, dimensiune etc.) si unde acestea pot fi editate, previzualizate, duplicate sau distribuite. Cu ajutorul editorului pot fi create lectii noi sau pot fi editate cele existente. Biblioteca multimedia integreaza peste 1000 de fotografii, ilustratii, fisiere audio si video, 3D, animatii si forme. In curand vor fi adaugate pana la 150.000 de fotografii si fisiere video.In ceea ce priveste temele destinate elevilor, acestea sunt insotite de informatii referitoare la data de incepere a lor, precum si la data limita pana la care pot fi efectuate. Progresul elevilor poate fi atent monitorizat si in acest caz.Un alt element oferit de Wand.education include grupurile: un grup poate fi alcatuit din toti elevii dintr-o clasa, dar acestia pot fi impartiti si in functie de abilitatile lor si pot primi, in acest caz, materiale diferentiate.Nu in ultimul rand, plaforma contine si o colectie de lectii create de alti profesori, care pot fi cautate dupa cuvinte-cheie, previzualizate, adaugate la lista deja existenta a fiecarui profesor. Toate lectiile pot fi ajustate in functie de competentele elevilor sau de feedback-ul primit din partea lor.Continutul educational poate fi distribuit pe orice platforma, pe desktop sau mobil: iOS, Android, Mac OS, Windows, Chromebook.