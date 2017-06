O compania finantata de Pentagon prezinta drone de lupta capabile sa zboare alaturi de avioane de vanatoare, cu viteze de peste 1.000 km/h

Kratos va aduce la Salonul Aeronautic de la Paris cele doua modele: Mako (cu o anvergura a aripilor de 3 metri si viteza maxima de 1.125 km/h) si Valkyrie (cu o anvergura de 6,7 metri si viteza maxima de 1.050 km/h).Mako poate zbura pana la peste 16.000 metri altitudine si are o autonomie de 2.600 km, in timp ce Valkyrie poate ajunge la 15.000 de metri si are o autonomie de 3.425 km.Astfel de drone sofisticate pot zbura in tandem cu avioane de vanatoare si se vor face teste deasupra desertului Mojave din California. Pentru inceput dronele vor fi controlate din avion cu ajutorul unor tablete, iar in sesiunile de teste mai avansate se va testa modul in care drona poate "imita" miscarile avionului de vanatoare.Experti in aviatie citati de Washington Post spun ca marele avantaj al acestor drone este pretul de zeci de ori mai mic decat un avion de vanatoare.Proiectul este parte a strategiei Pentagonului de a testa ce rol va avea robotica in actiunile militare ale viitorului. Perceptia generala este ca astfel de drone nu vor putea inlocui avioanele de lupta, insa le pot acompania, simplificandu-le misiunea. De exemplu dronele pot fi trimise inainte pentru a testa terenul.Surse: Washington Post