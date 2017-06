Franta: In 2019 incep testele cu trenuri de mare viteza ce pot rula pe "pilot automat"

Pe TGV-uri vor fi montati senzori si camere video care sa analizeze ce obstacole apar in fata si sa actioneze franele in mod automat oricand este nevoie. Exista de mult timp garnituri de metrou automate in Lyon si in Paris, insa trenurile automate sunt mult mai complicate fiindca ruleaza intr-un mediu deschis si imprevizibil, chiar daca o buna parte dintre liniile de TGV sunt marginite de panouri izolatoare.Proiectul botezat "train drone" implica testarea de prototipuri pentru trenuri de marfa incepand cu 2019 si lansarea de trenuri pentru pasageri din 2023. Un conductor va ramane la bord, pentru a interveni daca este cazul, insa cei de la SNCF spun ca automatizarea seamana cu ce se intampla la pilotul automat de la avioane.Practic, automatizarea va permite ca pe o linie sa treaca 22 de trenuri intr-o ora, fata de 16 in prezent, fiindca totul va fi gestionat mai bine, trenurile vor comunica intre ele si soft-ul va gestiona mult mai eficient perioadele de accelerare si cele de franare.Soft-urile automate vor fi testate din 2019 pe trenuri de marfa ce vor putea fi controlate si de la distanta. Intr-o etapa ulterioara va fi testata capacitatea acestor trenuri de a prelua vagoanele inainte de plecare.