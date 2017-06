RED-ALERT – proiect finantat de Comisia Europeana, pentru combaterea propagandei teroriste din mediul online

Articol webPR

Se estimeaza ca, in prezent, 90% din activitatea terorista in mediul online se desfasoara prin intermediul site-urilor de socializare.





Grupurile teroriste si extremiste folosesc mediile online pentru scopuri diverse, precum razboi psihologic, propaganda, strangere de fonduri, recrutare, mobilizare, schimb de informatii, planificare, coordonare, manipulare de date si dezinformare, cu consecinte dramatice pentru cetatenii europeni: indivizii radicalizati sunt responsabili pentru peste 40 de atacuri teroriste din 2015 si pana acum.





Asa cum s-a observat, in ultimii ani, canalele de comunicare online si social media au devenit principalele instrumente prin care grupurile teroriste ajung la indivizii vulnerabili si ii determina sa treaca la actiune.





„In acest context, solutia RED-Alert va permite institutiilor de aplicare a legii sa desfasoare actiuni coordonate in timp real la nivel european, asigurand in acelasi timp si confidentialitatea datelor cetatenilor”, declara Monica Florea, directorul departamentului de Proiecte Europene din cadrul SIVECO Romania, care este managerul proiectului RED-Alert.





Furnizorii de social media sunt hotarati sa lupte impotriva propagandei teroriste, dar recunosc ca nu exista un instrument specific pentru identificarea continutului legat de activitati cu caracter terorist de pe internet, ceea ce ii face sa se bazeze pe instrumente de combatere a spam-ului, raportari din partea unor utilizatori si analiza umana in detectarea acelor conturi care promoveaza terorismul.





RED-Alert va recurge la puterea inteligentei artificiale pentru a detecta continutul asociat activitatilor teroriste, bazandu-se pe o combinatie unica de tehnologii, precum procesarea limbajului natural, analiza semantica la nivelul media, analiza retelelor sociale si analiza evenimentelor complexe.





„Abordarea din cadrul proiectului RED-Alert presupune mult mai mult decat o simpla analiza semantica. Solutia generata de RED-Alert va fi capabila sa proceseze volume uriase de date nestructurate, precum postari din social media, pentru a identifica relatiile relevante in contextul unor potentiale amenintari”, explica Jennifer Woodard, CEO al Insikt Intelligence.





RED-Alert se bazeaza in lupta contra terorismului pe cele mai bune resurse de cercetare si inovare europene, reunite intr-un consortiu de 16 organizatii din 8 tari, intre care 6 institutii de aplicare a legii, sub indrumarea unor experti de renume (cum ar fi membrii Europol) in calitate de consilieri externi.





SIVECO Romania este coordonator al proiectului la nivel european.





Partenerii din proiect sunt:

1. Information Catalyst for Enterprise Limited (UK)

2. Insikt Intelligence (Spania)

3. Intuview Ltd (Israel)

4. Maven Seven Solutions Zrt (Ungaria)

5. Malta IT Law Association (Malta)

6. International Institute for Counter-Terrorism (Israel)

7. Eötvös Loránd University (Ungaria)

8. City University London (UK)

9. Birmingham City University (UK)

10. Special Operations (SO15) Counter-Terrorist Command (UK)

11. Centre de lutte Contre les Criminalités Numériques (Franta)

12. Serviciul de Paza si Protectie (Romania)

13. Ministry of Public Security Israel National Police (Israel)

14. Guardia Civil (Spania)

15. The State Protection and Guard Service (Republica Moldova)