​VIDEO Hyperloop One va face curand in Nevada cel mai mare test al sistemului de transport ultra-rapid promovat de Elon Musk

Hyperloop One, una dintre cele doua companii care vor sa construiasca un sistem de transport prin tuburi speciale ce ar permite viteze de 1.200 km/h, a anuntat ca pe 12 mai a facut cu succes un prim test, iar in urmatoarele saptamani va face cel mai mare test, cu capsule speciale lungi de 8,5 metri, relateaza Reuters, Ideea sistemului este ca pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin niste tuburi din otel in care presiunea este redusa.Hyperloop One, cu sediul in Los Angeles, spune ca pe 12 mai a realizat cu succes un prim test de 5,3 secunde, insa acum lucreaza la un test mult mai amplu cu capsule de 8,5 metri lungime care pot ajunge la aproape 400 km/h. La testele de pe 12 mai viteza maxima atinsa in tuburi a fost de 113 km/h.Hyperloop One a primit 160 milioane dolari finantare si spera sa reuseasca sa construiasca in cativa ani sisteme comerciale inaintea concurentului sau HTT.Hyperloop One face un studiu de fezabilitate pentru a vedea daca este posibila si rentabila constructia unui traseu intre emiratele Dubai si Abu Dhabi.Proiectul pare a avea mai mari sanse de a fi construit in desert unde poate fi ales drumul drept, cel mai scurt, si unde statele au puterea financiara de a duce la capat proiecte nebunestiMarile probleme tin de costurile de constructie si de capacitatea companiilor de a convinge publicul ca este sigur sa calatoresti cu multe sute de km/ora prin niste tuburi.Tuburile de test ale Hyperloop OneCei de la Hyperloop One au o viziune aproape SF pe termen lung: sa construiasca un nou Drum al Matasii prin care marfurile sa fie trimise din China in Europa intr-o singura zi.Totul a inceput in vara lui 2013 cand antreprenorul american Elon Musk, cel care a fondat producatorul de masini electrice Tesla Motors, a prezentat proiectul unui nou sistem de transport in comun, denumit Hyperloop, prin care pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin niste tuburi din otel in care presiunea este redusa.Musk spunea ca prin acest sistem ar putea fi transportati anual 7,4 milioane de persoane intre San Francisco si Los Angeles, iar cei 600 km ar putea fi parcursi in mai putin de o ora. Investitiile necesare ar fi de 6 miliarde dolari, iar ducerea la bun sfarsit a proiectului ar necesita 7-10 ani. Capsulele metalice vor putea transporta pana la 28 de pasageri odata, cu viteze de pana la 1.300 km/h.