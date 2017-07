Actionarii Uber au discutat vanzarea de actiuni catre SoftBank si alti investitori

Actionarii Uber Technologies si board-ul companiei, in frunte cu firma de investitii Benchmark, au discutat despre vanzarea unor actiuni catre SoftBank Group si alti posibili investitori, au declarat persoane apropiate situatiei, citate de Bloomberg, potrivit News.ro.





Acordul ar putea include noi investitii in Uber, dar detaliile legate de cat de multe actiuni ar putea fi vandute si evaluarea acestora nu sunt clare.





CNBC a relatat pe de alta parte ca Softbank nu ar fi fost implicata in discutii.





Reprezentantii Uber, Softbank si ai Benchmark au raspuns solicitarilor pentru comentarii.





Informatia a aparut dupa ce Wall Street Journal a relatat ca Grab, cea mai mare companie concurenta a Uber in Asia de Sud-Est, urmeaza sa atraga o finantare de pana la 2 miliarde de dolari de la SoftBank si cea mai mare companie chineza de servicii online de transport, Didi Chuxing.





In ultimele luni, Uber a avut probleme legale, acuzatii legate de cultura sexista din cadrul companiei si proteste ale soferilor in SUA, care au culminat in iunie cu plecarea co-fondatorului si directorului general Travis Kalanick.