Elon Musk sustine ca a primit "aprobare verbala" pentru construirea unui sistem de transport Hyperloop care sa permita calatorii cu 600 km/h intre New York si Washington DC

In prezent, trenul rapid Acela face aproape trei ore intre New York si Washington, distanta fiind de 350 km. Daca sistemul visat de Elon Musk se va construi, ar insemna ca viteza medie a capsulelor va fi de 700 km/h.Musk nu a spus de la cine a primit aprobarea verbala, insa este cunoscut faptul ca in SUA obtinerea aprobarii pentru proiecte atat de complicate dureaza ani de zile, mai ales cand la mijloc sunt agentii din mai multe state.In calea unui astfel de proiect sunt enorm de multe obstacole: costurile uriase, incertitudinile mari legate de recuperarea investitiei si mai ales frica oamenilor obisnuiti de a se urca in capsule care "ruleaza" pe sub pamant la viteze de multe sute de km/ora.Elon Musk a anuntat acum cateva luni infiintarea Boring Company, o companie de foraj care va face cu viteza tunele ce vor permite scurtarea incredibila a calatoriilor dintre marile orase, dar vor contribui si la micsorarea blocajelor din trafic.Tunelele gandite pentru Musk sunt si pentru masini si ar avea o retea de lifturi care sa permita unei masini sa treaca de la un tunel la altul, in functie de locul unde soferul vrea sa ajunga. Conform planului propus de Musk, automobilele obisnuite ar fi prinse pe sanii speciale ce ar calatori cu pana la 200 km/h prin tunele.Totul a inceput in vara lui 2013 cand antreprenorul american Elon Musk, cel care a fondat producatorul de masini electrice Tesla Motors, a prezentat proiectul unui nou sistem de transport in comun, denumit Hyperloop, prin care pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin niste tuburi din otel in care presiunea este redusa.Musk spunea ca prin acest sistem ar putea fi transportati anual 7,4 milioane de persoane intre San Francisco si Los Angeles, iar cei 600 km ar putea fi parcursi in mai putin de o ora. Investitiile necesare ar fi de 6 miliarde dolari, iar ducerea la bun sfarsit a proiectului ar necesita 7-10 ani. Capsulele metalice vor putea transporta pana la 28 de pasageri odata, cu viteze de pana la 1.300 km/h.Sursa: Telegraph