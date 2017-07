Microsoft planuieste sa renunte la Microsoft Paint, dupa 32 de ani

Urmatoarea actualizare a Microsoft Windows 10, care este programata la toamna (Autumn Creators Update), va aduce o varietate de functii noi, dar si eliminarea unei aplicatii vechi de peste 30 de ani, respectiv Microsoft Paint, relateaza The Guardian.





Lansata prima data cu prima versiune de Windows 1.0 in 1985, Paint, in diversele sale variante, aceasta ar fi printre primii editori de grafica folositi la scara larga si a devenit o parte esentiala a Wibndows. Odata cu Windows 98 editarile Paint au putut fi salvate si in JPEG.





Cu actualizarea Windows 10 Creators, lansata in aprilie, Microsoft a introdus noul Paint 3D, care este instalat alaturi de Paint traditional si dispune de unelte de editare a imaginilor 3D precum si de editare de baza a imaginilor 2D. Dar nu este o actualizare a vopselei originale si nu se comporta asa.





Acum, Microsoft a anuntat ca, alaturi de Outlook Express, aplicatia Reader si Reading list, Microsoft Paint a fost "condamnata la moarte", fiind adaugata la "caracteristicile care sunt eliminate sau depreciate in Windows 10 Fall Creators Update".





Paint nu a fost niciodata una dintre cele mai capabile aplicatii, dar Paint a fost acolo daca utilizatorul a dorit sa faca o manevra rapida de taiere si lipire.

Inca nu a fost confirmat cand va fi oficial eliminata aplicatia Paint din Windows.