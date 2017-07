Australia construieste o autostrada electrica de 2000 de kilometri

In ultimul timp, tari precum Regatul Unit si Franta au anuntat ca vor renunta la petrol si vehicule diesel in urmatoarele decade. Australia a dezvaluit planurile de a construi "o super autostrada electrica", noteaza IFL Science Proiectul in valoare de trei milioane de dolari, care se va intinde pe o suprafata de 2000 de kilometri de-a lungul coastei de est a Queensland-ului, va fi unul dintre cele mai lungi drumuri destinate vehiculelor electrice.Autostrada va fi dotata cu 18 statii de incarcare rapida, oferind posibilitatea de a incarca o masina in 30 de minute.Anuntul constructiei autostrazii a fost facut de catre Steven Miles, Ministrul Mediului Inconjurator.