SIVECO Romania participa la proiectul european de cercetare PALETTEV2, care isi propune imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice cu ajutorul noilor tehnologii

Articol webPR

Proiectul PALETTEV2 isi propune imbunatatirea calitatii vietii populatiei cu varsta cuprinsa intre 55 si 70 de ani, prin dezvoltarea unui mediu de activitati participative si a unei platforme ICT dedicate persoanelor in varsta.Europa, in ansamblu, trebuie sa se adapteze la o noua realitate in care se estimeaza ca, pana in 2060, 1 din 3 persoane va avea peste 65 de ani, iar mai mult de 1 din 10 vor avea peste 80 de ani.In 2013, UE si-a atins tinta ca un procent de 50% dintre cei cu varsta intre 55-64 sa fie angajati. Particularitatile varstei fac ca 21,6% dintre lucratorii mai in varsta din Europa sa desfasoare activitati independente, iar 22% dintre acestia sa lucreze cu norma redusa. In Romania, numarul persoanelor de peste 55 ani reprezinta mai mult de un sfert din populatia tarii, depasind pragul de 5,5 milioane.Avand in vedere particularitatile populatiei varstnice, proiectul ofera o platforma usor de utilizat pentru comunicare si informare, conceputa pentru persoanele care nu au multa experienta in domeniul calculatoarelor si al internetului. Utilizatorii vor putea sa comunice sistemului si sa partajeze cu alti utilizatori elemente precum: detaliile lor de contact, locurile de munca, hobby-urile, activitatile sportive preferate, optiunile de vacanta.Sistemul va stoca aceste date in profilul personal al fiecarui utilizator si va face posibile interactiunile dintre utilizatorii din sistem potrivit preferintelor lor, fara a afecta in vreun fel confidentialitatea informatiilor cu caracter personal.Avand in vedere ca platforma dezvoltata de SIVECO Romania faciliteaza acces la numeroase materiale multimedia, interesul utilizatorilor pentru folosirea ei sporeste.Sistemul cauta profiluri similare, dar si activitati si servicii legate de interesele utilizatorului si lanseaza notificari personalizate. De exemplu, persoanele care cauta voluntari sau profesionisti pot gasi sau pot primi informatii despre seniori cu experienta, pensionari care sunt dispusi sa ofere abilitatile si expertiza. Un alt exemplu: o doamna care solicita ajutor in gradinarit poate obtine sfaturi de la ingineri in horticultura. Utilizatorii sistemului PaletteV2 pot afla si se pot ralia unui grup de seniori care planifica o zi de destindere intr-un anume oras, in urma unei notificari a sistemului.Activitatea de cercetare si dezvoltare a proiectului are o durata de 36 luni, derulandu-se in perioada 01.04.2016 - 31.03.2019.Proiectul este finantat prin programul AAL-programme (Active and Assisted Living).Proiectul va fi implementat de parteneri cu expertiza complementara, din cinci tari: Romania, Elvetia, Olanda, Slovenia, Polonia.Coordonatorul proiectului este University Hospitals of Geneva din Elvetia, care ofera servicii de ingrijire primara, asistenta medicala secundara, tertiara si ambulatoriu, specializata si in aria proiectelor de cercetare.Tot in domeniul cercetarii activeaza si organizatiile Stichting Reflexion, VILANS, Stichting Smart Homes, si Kempen LIFE din Olanda si Instytut Chemii Biooganicznej PAN, reprezentata de Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) din Polonia.In proiect sunt implicate doua organizatii romanesti: SIVECO Romania, singura companie de mari dimensiuni din acest consortiu si Universitatea Bucuresti, specializata in proiecte de cercetare. Expertiza IMM-urilor in proiect este asigurata de The Prava poteza Institute din Slovenia.SIVECO Romania dezvolta si exporta solutii IT si proiecte de consultanta cu valoare adaugata ridicata catre tari din Comunitatea Europeana, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si spatiul Comunitatii Statelor Independente.SIVECO Romania este singura firma romaneasca de software care furnizeaza servicii informatice diect catre organisme ale Comisiei Europene.Compania s-a specializat in executia de proiecte informatice complexe si de mare amploare pentru educatie, sanatate, agricultura, institutii vamale, organizatii europene, firme private, institutii publice. De-a lungul celor peste 24 de ani de existenta, compania a fost recompensata cu peste 200 de premii interne si internationale.Mai multe informatii despre companie si produsele sale puteti obtine vizitand www.siveco.ro si www.linkedin.com/company/siveco-romania