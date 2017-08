Hyperloop One a realizat cu succes al doilea test si anunta inceputul fazei de comercializare

Noul test realizat in 29 iulie in desertul Nevada a permis prototipului sa circule cu o viteza de 310 km/h, fata de 112 km/h la primul test din mai.In total, Hyperloop One XP-1, numele prototipului, a parcurs aproape 450 de metri, a precizat grupul, care spune ca a testat cu succes toate componentele sistemului.In timp, Hyperloop, care este mentinut in aer gratie unui sistem de sustinere magnetica, ar urma sa ajunga la 1.200 km/h."Am aratat ca Hyperloop functioneaza in realitate", a declarat pentru AFP Shervin Pishevar, presedinte executiv si co-fondator al Hyperloop One, companie care are acum aproape 300 de angajati."Incepand de azi, trecem la procesul de comercializare", a adaugat el.Hyperloop One discuta deja cu mai multe guverne si potentiali parteneri, a explicat directorul acestui start-up care a col;ectat deja 160 de milioane de dolari de la investitori.In 2013, antreprenorul american Elon Musk, cel care a fondat producatorul de masini electrice Tesla Motors, a prezentat proiectul unui nou sistem de transport in comun, denumit Hyperloop, prin care pasagerii se pot deplasa in capsule metalice care circula cu viteze foarte mari prin niste tuburi din otel in care presiunea este redusa.Musk spunea ca prin acest sistem ar putea fi transportati anual 7,4 milioane de persoane intre San Francisco si Los Angeles, iar cei 600 km ar putea fi parcursi in mai putin de o ora. Investitiile necesare ar fi de 6 miliarde dolari, iar ducerea la bun sfarsit a proiectului ar necesita 7-10 ani. Capsulele metalice vor putea transporta pana la 28 de pasageri odata.