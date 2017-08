De ce oamenilor le plac mai mult robotii care nu sunt perfecti

Un nou studiu din domeniul roboticii arata faptul ca oamenii prefera sa interactioneze cu roboti care fac anumite greseli decat cu cei care actioneaza fara cusur, informeaza Science Daily Nicole Mirnig, doctoranda a Centrului pentru Interactiuni Om-Robot al Universitatii din Salzburg, Austria a declarat urmatoarele lucruri: "Rezultatele noastre arata ca decodarea semnalelor sociale ale oamenilor poate ajuta robotul sa inteleaga ca exista o eroare si sa reactioneze in consecinta".In ciuda faptului ca robotica sociala este un domeniu care se dezvolta rapid, robotii sociali nu se afla inca la un nivel tehnic care sa le permita sa opereze fara a face erori.Pentru a putea eamina relatia robot-om, cercetatorii au programat intentionat comportamentul stangaci al unui robot si i-au lasat pe participantii la studiu sa interactioneze cu el.Prin intermediul interviurilor si al voturilor oamenilor, echipa de cercetare a observat faptul ca, in mod surprinzator, robotii programati sa actioneze stangaci nu au fost perceputi drept mult mai putin inteligenti decat cei care au actionat fara cusur.In plus, desi au observat greselile din comportamentul robotului stangaci, oamenii l-au catalogat drept mult mai agreabil decat varianta perfecta."Aceste concluzii confirma Efectul Pratfall, care afirma faptul ca atractia oamenilor creste cand acestia fac anumite greseli", a declarat Nicole Mirnig.