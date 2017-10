Inteligenta artificiala creata de Adobe va fi mai buna ca tine la editat imagini si videoclipuri

In fiecare an, Adobe prezinta cele mai impresionante tehnologii si trucuri pe care le creeaza, iar, in acest an, prezinta, probabil, cea mai inteligenta tehnologie pe care a creat-o- un algoritm de editare a imaginilor si videoclipurilor, numit Sensei, care "corecteaza" imaginile, preluand informatii suplimentare de pe baza unei colectii intregi de fotografii.Unealta creata de Adobe nu doar ca permite o editare mai eficienta si mai stilizata a imaginilor, fiind capabila sa integreze obiecte sau sa inlocuiasca regiuni ale imaginii astfel incat acestea sa se potriveasca perfect cadrului, dar poate chiar si sa transforme in mod automat, folosindu-se de inteligenta artificiala, un chip uman in cel al unui leu, scrie Popular Science Imbunatatirea pe care o aduce compania este mai performanta decat Photoshop. Daca in cazul eliminarii unui obiect din imagine Photoshop analizeaza textura si modelul din imagine pentru a inlocui golul, rezultatul parand, deseori, nenatural, din pricina repetarii aceluiasi tipar, noua generatie de tehnologie, propusa de Adobe, este mai inteligenta. Aceasta compara imaginea cu o intreaga baza de date de imagini, inlocuind golul din cadrul pe care il editezi cu mai multa precizie si conferind veridicitate fotografiei.Adobe vine pe piata cu un software care functioneaza cu ajutorul mecanismelor automate de invatare. Inteligenta artificiala este integrata deja in multe programe de editare a fotografiilor si a videoclipurilor, facandu-ti viata mai usoara, fie ca te incadrezi in categoria fotografilor nepriceputi sau a artistilor care vor sa economiseasca timp atunci cand vine vorba de procesele de randare.