VIDEO BulgariaSat desemnata operatorul anului 2017 pe segmentul noilor companii

World Satellite Business Week, un eveniment de prim rang pentru industria spatiala a avut loc in acest an in luna septembrie la Paris. In cadrul sectiunii dedicate comunicatiilor prin satelit operatorul bulgar Bulgaria Sat a fost desemnat "Newcomer Satellite Operator of the Year", un premiu care rasplateste munca de 10 ani a echipei de la Sofia, incununata anul acesta prin lansarea cu bine si apoi intrarea in operare conform asteptarilor, a primului satelit de comunicatie bulgar, BulgariaSat 1, potrivit Space Alliance.Reamintim ca el a fost construit in SUA de SSL pe o platforma LS 1300 si a fost lansat de compania SpaceX la bordul rachetei Falcon 9 pe 23 iunie. Dotat cu 32 de transpondere in banda Ku, el va opera de la 1.9 grade est deasupra Ecuatorului pentru aproximativ 15 ani, furnizand in principal servicii DTH (direct-to-home television) dar si servicii de date si comunicatii 4G LTE in banda 1800 MHz.Insa concurenta se anunta acerba in regiunea Balcanilor, BulgariaSat avand de infruntat HellasSat (parte a puternicului grup Arabsat), Intelsat sau Hughes Space and Communications, dar si operatorii locali de telefonie si cablu, aflati pe piata de multi ani si care, gratie infrastructurii deja dezvoltate, isi permit mentinerea unor preturi foarte joase.Pentru a face fata, BulgariaSat a anuntat ca a semnat deja un parteneriat cu suedezii de la Ericsson pentru folosirea dispozitivelor AVP 4000. Gratie tehnologiei Ericsson, BulgariaSat va furniza nu doar continut media SD sau HD ci si UHD, primele canale 4K urmand sa fie incorporate inca din aceasta toamna, potrivit Space Alliance