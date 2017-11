O imensa cavitate, de marimea unui avion cu 200 de locuri, a fost descoperita in centrul Piramidei lui Keops

Aceasta cavitate e "foarte mare", e ca un "avion de 200 de locuri in plin centru al piramidei", a declarat Mehdi Tayoubi, co-director al proiectului ScanPyramids, la originea descoperirii.De la sfarsitul lui 2015, misiunea care reuneste cercetatori egipteni, francezi, canadieni si japonezi scruteaza piramidele folosind tehnologii de varf neinvazive care permit descoperirea eventualelor gauri in structurile interne putin cunoscute.Monumentul, de 139 de metri inaltime si 230 latime, troneaza pe platoul Gizeh, langa Cairo, alaturi de Sfinx si de piramidele lui Kephren si Mikerinos.Potrivit studiului publicat joi in Nature, acest "big void" (marele vid), cum l-au denumit cercetatorii, are o lungime de 30 de metri si caracteristici similare cu marea galerie, sala cea mai cunoscuta a piramidei. Se afla la 40-50 de metri de camera Reginei, in plin centru al monumentului."Marele vid este total inchis, nimic nu a fost atins de la constructia piramidei. Este o descoperire foarte entuziasmanta", spune Kunihiro Morishima de la Universitatea Nagoya din Japonia, partener la misiunea ScanPyramids.Proiectul ScanPyramids, lansat in octombrie 2015, foloseste mai multe tehnologii care combina "termografia infrarosu, radiografia cu miuoni si reconstructia in 3D", in incercarea de a "dezvalui prezenta structurilor interne necunoscute in prezent in monumentele antice".Miuonii, un fel de electroni grei, pot traversa cu usurinta roci foarte dense precum muntii. Detectoarele, plasate in locuri atent alese (spre exemplu in interiorul piramidei, sub o posibila camera inca nedetectata) permit, prin acumularea in timp a particulelor, sa discearna intre zonele goale (pe care miuonii le traverseaza fara sa interactioneze) si zonele mai dense unde unii dintre ei pot fi absorbiti sau deviati.Cercetatorii masoara deci cantitatea de particule pe care le recupereaza in spatele obiectului sondat. In cazul in care se inregistreaza un excedent de particule, inseamna ca acestea au traversat mai putina materie, deci un loc vid.Pentru a evita polemicile, existenta acestei enorme cavitati a fost confimata prin trei tehnici de detectare a miuonilor aplicate de trei institute diferite.Cercetatorii nu pot stabili inca ce rol are acest spatiu gol, care poate fi o succesiune de camere goale, un enorm culoar orizontal sau o a doua mare galerie, potrivi lui Mehdi Tayoubi.Un lucru e sigur, insa: acest spatiu va fi dificil de accesat. "Ne gandim la moduri de investigare relativ usoare, nedistructive", explica acesta.Monumentul imens a fost construi sub domnia lui Keops, faraon din a IV-a dinastie care a domnit in Egipt acum peste 2.600 de ani inainte de Cristos.