Cea mai mare competitie de robotica din Romania, la UPB 

Un numar de 116 echipe din sapte tari vor participa, de vineri pana duminica, la cea mai mare competitie anuala de robotica din Romania - "ROBOCHALLENGE", care va avea loc la Universitatea Politehnica din Bucuresti, potrivit Agerpres.

Potrivit organizatorilor, la editia din acest an, a X-a, care este organizata de Liga Studentilor Electronisti, in parteneriat cu UPB si Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, sunt inscrisi 498 de roboti.



Purtatorul de cuvant al UPB, Cornel Chira, a declarat, pentru AGERPRES, ca "ROBOCHALLENGE" este un concurs international dedicat tuturor iubitorilor de robotica de orice varsta. El a precizat ca robotii vor concura la 13 probe: Mega Sumo, Mini Sumo, Micro Sumo, Labirint, Line Follower, Fotbal, Line Follower Enhanced, Air Race, Roboti Humanoizi, Freestyle Showcase, Mini Sumo - Kids si Line Follower - Kids si la cea mai noua competitie: Humanoid Sumo.



Mega Sumo, Mini Sumo si Micro Sumo presupun confruntari 1 la 1 dintre doi roboti. Scopul este eliminarea adversarului din ring prin impingere sau ridicare. La proba Fotbal, robotii trebuie sa inscrie cat mai multe goluri in poarta adversa. Line Follower si Line Follower Enchanced se desfasoara pe o suprafata alba, pe care este trasat un circuit asemanator unuia de Formula 1, cu obstacole (o linie punctata, un pod pivotant si o caramida).



Robotul pleaca de la linia de start, parcurge traseul depasind pe rand obstacolele si se indreapta la stop (stop si start sunt in acelasi punct). Castigator este declarat robotul cu cel mai scurt timp de parcurgere a traseului. La proba Labirint, doi roboti intra simultan intr-un labirint, iar primul care reuseste sa iasa va castiga infruntarea. La proba Roboti Humaniozi, robo-concurentii sunt testati in trei etape: pastrarea echilibrului in urcarea scarilor, mersul pe diverse suprafete si o proba la alegerea echipei, punctata pentru dificultate si originalitate.



In proba de Air Race, robotii zburatori trebuie sa realizeze forma cifrei opt in jurul a doi stalpi ce se afla la o distanta de cativa metri unul de celalalt, demonstrandu-si astfel viteza si abilitatea de manevrabilitate in trei dimensiuni. Freestyle Showcase este sectiunea in care pot concura robotii care nu se incadreaza niciunei alte categorii. Proiectantii vor prezenta unei comisii specializate modul de realizare a robotului atat din punct de vedere electric, mecanic, cat si al programarii si vor sustine o demonstratie privind functiile acestuia.



