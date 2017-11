Uber semneaza un parteneriat cu NASA pentru dezvoltarea de mici vehicule zburatoare care vor fi testate in trei orase in 2020

Multe companii au prezentat concepte de ¬masini zburatoare¬ sau de ¬avioane de oras¬, dar nu au intrat in productie nu doar din cauza pretului urias anuntat (150.000-300.000 dolari), ci mai ales fiindca astfel de vehicule sunt imposibil de omologat fiindca nu se stie daca sunt sigure.Uber isi prezenta in 2016 viziunea in legatura cu viitorul in care pe cerul oraselor vor zbura vehicule speciale care vor ateriza si decola din ¬heliporturi¬ special destinate in acest sens, numite vertiports care ar urma sa fie construite in zone locuite, pe cladiri inalte si chiar in centrele oraselor. Autonomia acestor vehicule ar urma sa fie intre 80 si 160 km.Uber a anuntat marti la Lisabona, in cadrul WebSummit, semnarea unui acord de colaborare cu NASA (Space Act Agreement) pentru a dezvolta impreuna Sisteme Aeriene fara Pilot (Unmanned Aerial Systems - UAS) si tehnologie pentru Managementul Traficului fara Pilot (Unmanned Traffic Management - UTM). Acestea vor permite manevrarea in siguranta la altitudini mici in mediul urban a unor vehicule aeriene fara pilot silentioase.UBER isi propune sa inceapa testarea uberAIR in Dallas, Los Angeles si Dubai pana in 2020. In Los Angeles se va incepe cu 20 de baze, puncte de decolare si aterizare situate in diverse locuri, de la aeroport, pana in centru.Legea Nationala pentru Aeronautica si Spatiu ofera NASA autoritatea unica de a incheia acorduri spatiale (Space Act Agreements) cu parteneri pentru a dezvolta obiectivele si misiunea programului NASA. In cadrul acestui acord, UBER se va alatura altor parteneri din industrie care lucreaza cu NASA la dezvoltarea unor noi concepte si tehnologii care vor permite manevrarea in siguranta a aeronavelor de tip UAS, de joasa altitudine. Contributia UBER se va axa pe dezvoltarea si testarea de tehnologii pentru operatiuni aeriene urbane.